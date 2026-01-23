Dolar
logo
Gündem

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu için çığ uyarısı yapıldı.

Dilhan Türker Yıldız  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Vatandaşların, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

