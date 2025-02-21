Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı
Doğu Karadeniz'in doğusu ile Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8, pazar günü sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın 25 Şubat Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Batı Akdeniz'de rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, pazar günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.