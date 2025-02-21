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Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'in doğusu ile Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor.

Esra Ağaçyetiştiren  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8, pazar günü sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın 25 Şubat Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Batı Akdeniz'de rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, pazar günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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