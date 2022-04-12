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Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ayşe Şensoy Boztepe   | 12.04.2022
Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden rüzgarın Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Ağrı'nın güney ve doğu, Bitlis'in doğu ilçelerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 kilometre/saat), yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle oluşabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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