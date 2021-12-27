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Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27 dereceyle Ağrı'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Sagip Sezginer   | 27.12.2021
Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27 dereceyle Ağrı'da ölçüldü Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu ve az bulutlu geçeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde sis, pus, buzlanma ve don görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 27, Ardahan'da 21, Kars'ta 20, Erzurum'da 13, Iğdır'da 9, Tunceli ve Erzincan'da 6 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığı ise Tunceli'de 5, Iğdır'da 4, Erzincan'da 3, Erzurum'da 2, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ardahan'da 6 ve Ağrı'da 8 derece olacak.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ise Palandöken'de 92, Ergan'da 38, Sarıkamış'ta 32 santimetre olarak kaydedildi.

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