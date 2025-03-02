Dolar
36.50
Euro
37.89
Altın
2,859.12
ETH/USDT
2,217.50
BTC/USDT
85,661.00
BIST 100
9,658.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

DMM, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrının ardından ortaya atılan iddiaları yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısının ardından ortaya atılan, "Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor." iddiasını yalanladı.

Merve Yıldızalp  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
DMM, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrının ardından ortaya atılan iddiaları yalanladı

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Terörsüz Türkiye" hedefi çerçevesinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısında bulunduğu anımsatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"'Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor. Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi, Yargıtay üyeleri, yüksek hakimlerin bulunduğu 20'nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa çalışmalar yapıyor.' iddiaları kesinlikle doğru değildir. Öcalan'ın 'silah bırakma ve örgütün kendisini feshetme çağrısı' karşılığında devletle herhangi bir anayasal/yasal değişiklik pazarlığı söz konusu değildir. 'Terörsüz Türkiye'ye doğru olumlu adımlar atılmasını engellemek isteyenler tarafından yürütülen/yürütülecek olan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemelidir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi için fırtına uyarısı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
Türkiye'deki STK'ler ramazanda yardımlarıyla milyonlara ulaşacak
Yerli ve milli üretim Togg kışlaya girdi
Türk savunma sanayisinin öncülerinden Nuri Killigil'in vefatının 76. yılı

Benzer haberler

DMM, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrının ardından ortaya atılan iddiaları yalanladı

DMM, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrının ardından ortaya atılan iddiaları yalanladı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 15 zanlı tutuklandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, BBC'nin "Hala Savaştayız" haberini yalanladı

İstanbul merkezli HDK soruşturmasında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı

İstanbul merkezli HDK soruşturmasında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı
Diyarbakır anneleri 2 bin gündür evlatları için nöbette

Diyarbakır anneleri 2 bin gündür evlatları için nöbette
Terör örgütü PKK'nın Fransa yapılanmasında faaliyet gösteren zanlı tutuklandı

Terör örgütü PKK'nın Fransa yapılanmasında faaliyet gösteren zanlı tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet