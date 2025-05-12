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Dünya

IKBY Başkanı Barzani: "Erdoğan'ın sürecin başarısı için ortaya koyduğu çabayı takdirle karşılıyoruz"

IKBY Başkanı Barzani, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sürecin başarısı için ortaya koyduğu çaba ve verdiği desteği takdirle karşıladıklarını" belirtti.

Ekip  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
IKBY Başkanı Barzani: "Erdoğan'ın sürecin başarısı için ortaya koyduğu çabayı takdirle karşılıyoruz"

Erbil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığından, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin konuya ilişkin yazılı açıklaması paylaşıldı.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve kendini feshetme kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, bu kararın "kader belirleyici bir adım" olarak görüldüğü kaydedildi.

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IKBY’nin her zaman olduğu gibi anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi için her türlü çabayı göstereceğinin yinelendiği açıklamada, "Bu adımın tam çözüm için bir dönüm noktası olmasını ümit ediyoruz. Bu tarihi fırsatın başarısı için her türlü destek ve yardım için tam anlamıyla hazır olduğumuzu vurgulamak istiyoruz." denildi.

Barzani'nin açıklamasında, "Başkan Erdoğan'ın sürecin başarısı için ortaya koyduğu çaba ve verdiği desteği takdirle karşılıyor ve övgüye değer görüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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