"Terörsüz Türkiye" süreci kararlılıkla ilerliyor
"Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmalar, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı almasını sağladı.
Ankara
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, terör örgütünün lağvedildiğini açıklaması çağrısında bulundu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 30 Ekim 2024'te, partisinin TBMM Grup Toplantısında, "Ülke ve millet olarak, Sayın Bahçeli'nin, ittifak ortağımız MHP'nin, elini değil tüm vücudunu taşın altına koymasıyla çok daha büyük bir imkan ele geçirildi." ifadesini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Devlet Bey, daima tarihe not düşen, istikamet çizen bir liderdir, çağrılarını bu şekilde okuyanlar tarihi fırsat penceresini görmekte ve heyecanlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Siyasilerin büyük bölümünün destek verdiği açıklamanın ardından DEM Parti, geçen yıl kasım ayında örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığından izin talep etti.
DEM Parti'den "üzerimize düşeni yaparız" açıklaması
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise 9 Aralık 2024 tarihinde, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "1 Ekim'den itibaren Sayın Bahçeli'nin başlattığı tartışmaları olumlu ve önemli gördüğümüzü belirttik. Bu konuda 'Türkiye'nin barışı için elimiz açık' dedik. 'Biz DEM Parti olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye varız' dedik." diye konuştu.
Adalet Bakanlığından alınan izinle 28 Aralık 2024'te, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İmralı'ya giderek terör örgütü elebaşı Öcalan ile görüştü.
DEM Parti heyeti, daha sonra ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti, CHP, MHP ile DEVA, Gelecek ve Saadet partilerini ziyaret ederek, süreçle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Heyet, daha sonra 11 Ocak 2025'te eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret ederek, süreçle ilgili bilgi verdi. Demirtaş'ın da gelişmeleri desteklediğini açıkladı.
Ardından Irak'a geçen heyet, şubat ayında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve diğer yetkililerle bir araya geldi.
İmralı'nın yazılı mesajı
DEM Parti İmralı heyeti, İmralı'ya gerçekleştirdikleri üçüncü ziyaretin ardından 27 Şubat'ta İstanbul'da bir otelde düzenledikleri basın toplantısında, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajını Türkçe ve Kürtçe paylaştı.
Örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın, şu mesajı okundu:
"Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu iradeyle, diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti heyetini kabulü
DEM Parti heyeti, 10 Nisan'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder'in yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
DEM Parti heyeti tarafından ziyaretin ardından, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti." açıklaması yapıldı.
CHP'den destek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Mayıs'ta, partisinin Van mitinginde yaptığı konuşmada, "Bugünlerde beklenen bir haberle terör örgütünün silah bırakacak olmasıyla ilgili haberin bir an önce gelmesini, silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Terör örgütü PKK'nın fesih sürecine giden yol
Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs'ta yapılan kongresinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine iki ayrı noktada eş zamanlı toplantı yaptı.
Bu toplantıda alınan karara göre, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı aldığı kamuoyu ile paylaşıldı.
Bundan sonraki aşamada devlet kurumlarınca sürecin sağlıklı ve akıcı bir şekilde ilerlemesi için gerekli çalışmalar yürütülecek.
Diyarbakır'da halaylı kutlama
"Terörsüz Türkiye" sürecinde terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının açıklanmasının ardından Diyarbakır'da halay çekildi.
Merkez Sur ilçesindeki Gazi Caddesi'nde bazı esnaf ve vatandaşlar, kararı davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.
Halay çekenlere CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da eşlik etti.
Tanrıkulu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu toprakların, bu coğrafyanın uzun yıllar büyük acılar çektiğini söyledi.
Tarihi bir gün yaşandığını belirten Tanrıkulu, "Bugün itibarıyla artık silahın, çatışmanın, şiddetin ve terörün olmadığı bir dönem başlıyor. Hem Diyarbakır hem bölge hem de Türkiye için bu, tarihi bir dönüm noktasıdır." dedi.
"Çok şükür bugünleri de görmek nasip oldu"
Diyarbakır'da yaşayan Hatip Özgür, bu sabah aldıkları haberden memnuniyet duyduklarını belirtti.
Bölgede son süreçte yaşanan huzur ikliminden herkesin memnun olduğunu ifade eden Özgür, bugün de herkesin yüzünde bir gülümseme, sevinç olduğunu gözlemlediklerini söyledi.
Özgür, bölgenin ekonomik açıdan, turizm bakımından daha da gelişeceğine inandıklarını belirterek, "Ailem, dedem, ninem, onlarda o mutluluğu hissettim. Yıllardır bu süreci bekliyorduk. Çok şükür bugünleri de görmek nasip oldu bize. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Devlet Bahçeli'ye, DEM Parti heyetine de çok teşekkür ediyorum. Artık bunun somut adımlarla güçlendirilmesini istiyoruz. Ömrümüz hep terör konusuyla geçti, yeter artık. Bugünkü haber bize sanki annemizden yeni doğmuşuz gibi hissettirdi." ifadesini kullandı.
"Bu süreci çok değerli buluyoruz"
Bekir Bekiroğlu ise terör saldırılarının son bulmasını istediklerini vurgulayarak, "Çok acılar çektik. Bu süreci çok değerli buluyoruz. Devlet yetkililerine de teşekkür ediyoruz. Kardeşlik havasında hepimiz elimizi taşın altına koyalım. Hepimiz çok mutluyuz ve gelişmeleri heyecanla bekliyoruz. İlk duyduğumda çok mutluluk ve heyecan hissettim. Böyle bir şeye inanamıyorduk. Diyarbakır bundan sonra her şeyi kazanacak, ekonomi kazanacak, kardeşlik kazanacak. İki gelinim Türk. Biz onları, onlar bizi kazanacak. Sen, ben, o değil, biz olacağız." diye konuştu.
Bu süreci görmenin kendilerine nasip olduğunu dile getiren Bekiroğlu, bu sürece 3 Mayıs'ta vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de emek verdiğini, Önder'e Allah'tan rahmet dilediklerini ifade etti.
"Çocuklarımıza huzurlu bir Türkiye bırakacağız"
Esnaf Alaaddin Girişen de süreci takip ettiklerini, tamamına ermesini dilediklerini belirtti.
Kurban Bayramı'nda, iki bayramı bir arada yaşamayı ümit ettiklerini aktaran Girişen, şunları paylaştı:
"Sayın Cumhurbaşkanımız ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin girişimlerinden sonra Diyarbakır'ımıza gelen turistlerin sayısı umulmayacak derecede çoğaldı ve Diyarbakır'ımızı ziyaret ediyorlar. İnşallah bundan sonra daha da iyi olacak ve çoluk çocuğumuza huzurlu bir Türkiye bırakacağız. Bizim yaşadığımız sıkıntıları hiçbir jenerasyon çekmedi. Akşamları gelip 'Dükkanı kapatın' diyorlardı. Kapatsak sıkıntı, kapatmasak sıkıntıydı. Sur olaylarında çok çektik. Birkaç yıldır huzurumuz yerinde. Allah tamamına erdirsin."