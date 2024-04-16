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DMM, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında kriz ortaya çıktığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Mümin Altaş  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
DMM, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır. Ülkemiz ekonomisinde yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir."

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