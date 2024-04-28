Dolar
32.48
Euro
34.73
Altın
2,337.94
ETH/USDT
3,292.00
BTC/USDT
63,559.00
BIST 100
9,915.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Şimşek, İslam Kalkınma Bankası toplantıları için Suudi Arabistan'a gitti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankasının kuruluşunun 50'nci yılı dolayısıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantılara katılacak.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Bakan Şimşek, İslam Kalkınma Bankası toplantıları için Suudi Arabistan'a gitti

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Şimşek, bugün Riyad'a gitti.

Bakan Şimşek, kuruluşunun 50'nci yılını kutlayan İslam Kalkınma Bankasının toplantılarında Türkiye'yi temsil edecek.

Toplantılara, bankaya üye 57 ülkenin bakanları, direktörleri ve üst düzey temsilcilerinin katılımı bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küçükçekmece'deki kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybeden kız çocuğunun otopsisi sürüyor
İstanbul Havalimanı 15-21 Nisan'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Konya'da tır ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Başkentte sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Anadolu Otoyolu'nda devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Benzer haberler

Bakan Şimşek, İslam Kalkınma Bankası toplantıları için Suudi Arabistan'a gitti

Bakan Şimşek, İslam Kalkınma Bankası toplantıları için Suudi Arabistan'a gitti

İslam Kalkınma Bankası, 418 milyon dolarlık proje finansmanını onayladı

Türkiye, Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması için girişimlerini sürdürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Müslüman devletler mazlumların sorunlarını çözmek için daha fazla çaba göstermeli

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Müslüman devletler mazlumların sorunlarını çözmek için daha fazla çaba göstermeli
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yatırımcıların Türkiye'ye büyük ilgi gösterdiğini belirtti

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yatırımcıların Türkiye'ye büyük ilgi gösterdiğini belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet