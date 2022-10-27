Diyarbakır'daki Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Operasyonu'nda 350 bin kök kenevir ele geçirildi
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da sürdürülen Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Operasyonu'nda 350 bin kök kenevir, 3 bin kök skunk, 1 ton 148 kilo toz ve kubar esrar ele geçirildi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinasyonunda Diyarbakır'da sürdürülen Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Operasyonu kapsamında terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma komando timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı icra edilen Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-38 Operasyonu'nda, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Ortaç Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 74 farklı noktada arazi arama tarama faaliyeti yapıldı.
Arama tarama faaliyeti sonucu, 350 bin kök kenevir, 3 bin kök skunk, 802 kilo toz esrar ile 346 kilo kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.