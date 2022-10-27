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Diyarbakır'daki Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Operasyonu'nda 350 bin kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da sürdürülen Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Operasyonu'nda 350 bin kök kenevir, 3 bin kök skunk, 1 ton 148 kilo toz ve kubar esrar ele geçirildi.

Ahmet Sertan Usul   | 27.10.2022
Diyarbakır'daki Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Operasyonu'nda 350 bin kök kenevir ele geçirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinasyonunda Diyarbakır'da sürdürülen Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Operasyonu kapsamında terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma komando timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı icra edilen Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-38 Operasyonu'nda, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Ortaç Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 74 farklı noktada arazi arama tarama faaliyeti yapıldı.

Arama tarama faaliyeti sonucu, 350 bin kök kenevir, 3 bin kök skunk, 802 kilo toz esrar ile 346 kilo kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.

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