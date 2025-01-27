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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya ait araziye gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait araziye gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ahmet Kaplan  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya ait araziye gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda ilçeye bağlı Dibek Mahallesi kırsalında gömülü halde silah ve mühimmat olduğu bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütüne ait 2 jelikan bidonda 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silahlara ait 2 şarjör, biksi makineli tüfeğe ait 700 mühimmat, 17 çift ayakkabı, 17 şarjör kütüklüğü, 3 palaska ve el çantası ele geçirildi.

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