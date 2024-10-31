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Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kazada, 15'i öğretmen 17 kişi yaralandı

Diyarbakır'da kamyonet, otomobil ve öğretmenleri taşıyan minibüsün karıştığı kazada, 15'i öğretmen 17 kişi yaralandı.

Ömer Yasin Ergin, Zafer Fatih Beyaz  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kazada, 15'i öğretmen 17 kişi yaralandı Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Diyarbakır

Süt taşıyan Z.T. yönetimindeki 21 AAL plakalı kamyonet, merkez Sur ilçesine bağlı Doğanlı Mahallesi mevkisinde T.B'nin kullandığı 34 JFS plakalı otomobil, ardından öğretmenleri taşıyan İ.T. idaresindeki minibüs ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonet ve minibüs sürücüsü ile minibüsteki 15 öğretmen yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bakan Tekin'den Diyarbakır'da trafik kazasında yaralanan öğretmenlere geçmiş olsun dileği 

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde trafik kazasında yaralanan Meydan Şehit Asteğmen Mehmet Bozkuş İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Tekin, sosyal medya hesabından, Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki 15 öğretmenin yaralandığı trafik kazasına ilişkin açıklamada yaptı.

Öğretmenlerine geçmiş olsun dileğinde bulunan Bakan Tekin, "Diyarbakır ilimizin Dicle ilçesinde, Meydan Şehit Asteğmen Mehmet Bozkuş İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerimizi taşıyan servis aracının kaza yaptığını teessürle öğrendim. Hastanede tedavisi süren öğretmenlerimize ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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