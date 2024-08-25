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Diyarbakır Valiliği'nden kaybolan 8 yaşındaki Narin'e ilişkin açıklama

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında kayıp olarak aranan Narin Güran'ın cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Mehmet Sıddık Kaya  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
Diyarbakır Valiliği'nden kaybolan 8 yaşındaki Narin'e ilişkin açıklama

Diyarbakır

Diyarbakır Valiliğince, kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin açıklama yapıldı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, kayıp kız çocuğu Güran'ın bulunabilmesi amacıyla Valilik koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce geniş çaplı arama faaliyetine titizlikle devam edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında kayıp olarak aranan Narin Güran'ın cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu tarz asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında, Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.

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