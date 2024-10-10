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Diyarbakır Surları'nın bazı burçlarına ziyaretçilerin düşme riskine karşı korkuluk takılıyor

Diyarbakır Surları'nın bazı burçlarına ziyaretçilerin düşme riskine karşı korkuluk takılıyor.

Aydın Arik  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
Diyarbakır Surları'nın bazı burçlarına ziyaretçilerin düşme riskine karşı korkuluk takılıyor Fotoğraf: Aydın Arik/AA

Diyarbakır

UNESCO Dünya Kültürü Mirası Listesi'nde yer alan ve 5 bin 799 metre uzunluğunda olan Diyarbakır Surları'nın bugüne kadar bilinen 101 burcundan ayakta kalan 98'i kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olma özelliği taşıyor.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentin en önemli simgesi konumundaki surlara çıkan ziyaretçilerin düşme riskine karşı belirli alanlara daha önce "Surlara çıkmak tehlikeli ve yasaktır" yazılı uyarı levhaları konuldu.

Buna rağmen ziyaretçilerin gezi ve fotoğraf çektirme gerekçesiyle surlara çıkmaya devam etmesi üzerine tedbirler artırıldı.

Zaman zaman yüksekten düşme sonucu can kaybı ve yaralanmaların da yaşanması nedeniyle, restorasyonu tamamlanan ve işlevlendirilen burçların merdiven ve duvar teraslarına ziyaretçilerin düşme riskini önlemek ve güvenliğini sağlamak amacıyla bilim komisyonu ve koruma kurulu kararları alınarak korkuluk takma çalışmaları başladı.

Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü denetiminde sürdürülen çalışmalarla ziyaretçilerin tarihi surlarda güvenle gezebilmesi amaçlanıyor.

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