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Diyanet İşleri Başkanlığından hac açıklaması: Kontenjanların belirlenmesinin ardından detaylı açıklama paylaşılacaktır

Diyanet İşleri Başkanlığı, ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından, konuya ilişkin detaylı açıklamanın kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Harun Kutbe   | 09.04.2022
Diyanet İşleri Başkanlığından hac açıklaması: Kontenjanların belirlenmesinin ardından detaylı açıklama paylaşılacaktır

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığından açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında Suudi Arabistan'da yaşayan Müslümanlar içerisinden temsili olarak çok az kişiye hac vazifesini yapabilme izni verildiği hatırlatıldı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından, 2022 yılında yurt içi ve yurt dışından toplam 1 milyon hacı adayının kabul edileceğinin ve 65 yaş altındaki hacı adaylarının hac ibadetlerini yapabileceklerinin duyurulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkanlığımız süreci yakından takip etmekte ve ilgili Bakanlıkla görüşmelerini sürdürmektedir. Ülkelere tanınacak hacı adayı kontenjanları ile ilgili çalışmaların devam ettiği, Suudi Arabistan makamları tarafından çok yakın zamanda konuyla ilgili açıklamanın yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir. Ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından detaylı açıklamamız vatandaşlarımızla paylaşılacaktır."

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