Dolar
30.32
Euro
32.94
Altın
2,018.53
ETH/USDT
2,271.20
BTC/USDT
41,773.00
BIST 100
8,346.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Diyanet İşleri Başkanlığı 16 kadın il müftü yardımcısı alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara yazılı ve sözlü sınavı sonucuna göre 16 kadın il müftü yardımcısını kurum içi naklen atayacak.

Fırat Taşdemir  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Diyanet İşleri Başkanlığı 16 kadın il müftü yardımcısı alacak

Ankara

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 29 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden müracaat edebilecek.

Kadın il müftü yardımcıları, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Uşak, Edirne, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kars, Kastamonu, Ordu, Osmaniye, Şırnak, Tunceli ve Hatay'a atanacak.

Ankara'da yapılacak sınavla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Gazze Savaşı'nda Medyanın Hakikat Mücadelesi" sempozyumunda küresel kamuoyu ve sivil toplum ele alındı
Diyanet İşleri Başkanlığı 16 kadın il müftü yardımcısı alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay kamuya 35 bin sağlık personeli alacağız
Akçakoca'da rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı
"Gazze Savaşı'nda Medyanın Hakikat Mücadelesi" sempozyumunda dezenformasyonla küresel mücadele ele alındı

Benzer haberler

Diyanet İşleri Başkanlığı 16 kadın il müftü yardımcısı alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 16 kadın il müftü yardımcısı alacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet