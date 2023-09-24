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Dışişleri Bakanlığından Türkiye ile Litvanya arasındaki siyasi istişarelere yönelik açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Litvanya arasında 25 Eylül'de yapılacak siyasi istişarelerde, ikili ilişkiler, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, güncel bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını açıkladı.

Büşranur Koca  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
Dışişleri Bakanlığından Türkiye ile Litvanya arasındaki siyasi istişarelere yönelik açıklama

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Litvanya arasındaki siyasi istişarelerin, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Litvanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Jovita Neliupsiene’nin eş başkanlığında 25 Eylül'de Vilnius’ta gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, "İstişarelerde, dost ve müttefik Litvanya ile ikili ilişkilerimiz tüm veçheleriyle ele alınacak ayrıca Türkiye-AB ilişkileri ile güncel bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır." ifadesi kullanıldı.



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