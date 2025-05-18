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Dışişleri Bakanlığından, Kırım Tatar ve Çerkes Sürgünlerinin yıl dönümlerine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar ve Çerkes Sürgünlerinin yıl dönümlerine ilişkin, "Türkiye, Kırım Tatar Türkleri'nin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için geçmişte olduğu gibi bugün de desteğini sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Dışişleri Bakanlığından, Kırım Tatar ve Çerkes Sürgünlerinin yıl dönümlerine ilişkin açıklama

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kırım'ın yerli halkı Kırım Tatar Türkleri'nin, 81 yıl önce bugün ana vatanlarından zorla koparılarak insanlık dışı şartlarda sürgün edildiği hatırlatıldı.

Sürgün edilenlerin önemli bir kısmının maruz kaldıkları koşullar sonucu yaşamlarını yitirdiği belirtilen açıklamada, üzerinden onlarca yıl geçmiş olmasına rağmen Kırım Tatar halkının gasbedilen haklarının iade edilmediği, Kırım'ın yasa dışı biçimde ilhak edilmesinin yaşanan acıları daha da derinleştirdiği aktarıldı.

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Açıklamada, "Türkiye, Kırım Tatar Türkleri'nin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi, atalarının topraklarında kimliklerini koruyarak güven, esenlik ve refah içinde yaşamaları için geçmişte olduğu gibi bugün de desteğini sürdürmektedir. Çerkes Sürgünü, üzüntüyle hatırladığımız bir başka trajedidir. Bundan 161 yıl önce 21 Mayıs'ta Kafkasya halkları çok ağır şartlar altında ana vatanlarını terk etmek zorunda bırakılmış ve çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kırım Tatar Türkleri'nin ve kardeş Kafkas halklarının acılarının paylaşıldığı kaydedilen açıklamada, insanlığın hafızasında silinmez izler bırakan bu trajik olaylarda hayatlarını kaybedenlere rahmet dilenerek, hatıralarının saygıyla yad edildiği vurgulandı.

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