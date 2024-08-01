Dışişleri Bakanlığından Ankara'daki takas operasyonuna ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da gerçekleşen takas operasyonuna ilişkin, Türkiye'nin, uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus olmak üzere yedi ayrı ülkenin cezaevlerinde bulunan toplam 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonunun Ankara'da gerçekleştirildiği belirtildi.
- MİT, 7 ayrı ülkenin cezaevinde bulunan 26 kişinin takas operasyonunu gerçekleştirdi
- ABD'den MİT'in yönettiği takas operasyonu için Türkiye'ye teşekkür
- Rus basınında, MİT'in takas operasyonunda Türkiye'nin oynadığı rol geniş yer aldı
Açıklamada, takas operasyonu kapsamında; ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere toplam 7 uçak ile Türkiye'ye nakledilen şahıslardan; 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye naklinin sağlandığı bildirildi.
Açıklamada, "Müzakere sürecinin en başından, takasların gerçekleştirildiği son ana kadar takas faaliyetinin bütün güvenlik önlemleri, lojistik planlamaları ve ihtiyaçları Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütüldü. Türkiye, uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için her türlü katkıyı sunmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.