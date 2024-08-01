ABD'den MİT'in yönettiği takas operasyonu için Türkiye'ye teşekkür
ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği tutuklu takası operasyonundaki rolü dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.
Washington
ABD Başkanı Biden ile Dışişleri Bakanı Blinken, MİT'in yönettiği ve Ankara'da gerçekleşen takas operasyonuna ilişkin yazılı birer açıklama yaptı.
- MİT, 7 ayrı ülkenin cezaevinde bulunan 26 kişinin takas operasyonunu gerçekleştirdi
- Rus basınında, MİT'in takas operasyonunda Türkiye'nin oynadığı rol geniş yer aldı
Biden, açıklamasında, 3 Amerikan vatandaşı ile bir Yeşil Kart sahibi toplam 4 kişinin "Rusya'da haksızca tutuldukları cezaevinden" evlerine döneceklerini ve bundan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.
Paul Whelan, Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva ve Vladimir Kara-Murza'nın serbest kalacak olmasından dolayı emeği geçen ülkelere ayrıca teşekkür eden Biden, "Bu zor ve kompleks müzakereler boyunca bu sonuca ulaşmak için Türkiye, Almanya, Polonya, Slovenya ve Norveç gibi müttefiklerimize müteşekkirim." ifadesini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken da "Bu anlaşmayı mümkün kılan bir grup müttefikimiz Almanya, Polonya, Norveç ve Slovenya'ya müteşekkiriz. Türk hükümetine de bu kişilerin ABD ve Almanya'ya güvenli şekilde dönüşü için yer sağladığı ayrıca teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.
Biden'dan "katkısı olan ülkelere ayrı ayrı şahsen teşekkür"
ABD Başkanı Biden, daha sonra Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçerek canlı yayında söz konusu takas anlaşmasını değerlendirdi.
Biden, Rusya'da "haksız yere cezaevinde tutulduklarını" söylediği 4 Amerikalının serbest bırakılmasından dolayı çok mutlu olduklarını, bu konuda emeği geçen herkese ve tüm ülkelere çok minnettar olduklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Bugün onların hepsi Rusya'dan ayrıldı, erken saatlerde Türkiye'ye uçtu ve kısa süre sonra evlerine dönecekler. Bu, aileleri için inanılmaz bir hafifleme ve rahatlama. Bu anlaşmayı mümkün kılan şey diplomasi ve dostluk başarısıdır. Birçok ülke bu işe katkı verdi. Benim ricam üzerine zor ve kompleks müzakerelere katıldılar. Bu ülkelere şahsen tekrar teşekkür ediyorum. Bir kez daha onlara teşekkür ediyorum."
Biden, bu anlaşmayla Rusya'nın toplam 16 tutukluyu serbest bıraktığını ve bu kişilerden 4'ünün Amerikalı, 5'inin Alman ve 7'sinin de Rus olduğunu ve bunlardan 4'ünün Rus muhalif Aleksey Navalnıy hareketiyle ilgili kişiler olduğunu belirtti.
Anlaşmanın uzun müzakereler ve zorlu bir süreç gerektirdiğini kaydeden Biden, "Bu anlaşma müttefiklerimiz olmadan mümkün olmazdı. Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Türkiye. Hepsi de harekete geçti ve bize destek oldu." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşüp görüşmeyeceği yönündeki bir soruya yanıt veren Biden, "Şu anda Putin'le görüşmeye ihtiyacım yok." diye konuştu.
Biden, bu anlaşmanın ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin kısmen de olsa düzelmesine katkı verip vermeyeceği sorusuna ise "Umalım da öyle olsun." diye karşılık verdi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Hayati lojistik desteği için Türkiye'ye çok minnettarız
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Beyaz Saray'da bir grup gazeteciye telekonferans yoluyla verdiği brifingde, MİT'in yönettiği takas operasyonunu değerlendirdi.
Sullivan, Almanya, Slovenya, Norveç ve Polonya'nın da dahil olduğu anlaşmanın ABD ile Rusya arasındaki en büyük tutuklu takası anlaşmalarından biri olarak kayıtlara geçeceğini söyledi.
Norveç, Slovenya, Polonya ve Almanya'da tutuklu olan Rusların da anlaşmaya dahil edilmesiyle geniş bir takas operasyonunun mümkün hale geldiğini belirten Sullivan, "Bu anlaşmayı mümkün kılan hayati lojistik desteği sağladığı için Türkiye'ye çok minnettarız." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.