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Dünya

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında 4 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde Suriyeli bir ailenin ikamet ettiği eve düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

İdiris Okuduci  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında 4 kişi öldü Fotoğraf: Ramiz Dallah/AA

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait hava araçları Lübnan'ın sınır hattında yer alan Şemaa beldesindeki bir evi hedef aldı.

Suriyeli bir ailenin ikamet ettiği evin saldırı sonucu tamamen yıkıldığı aktarıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda Suriye uyruklu 4 sivilin hayatını kaybettiği ve 5 Lübnanlı sivilin yaralandığı ifade edildi.

Hava saldırısı sonrası bölgeye çok sayıda ambulansın intikal ettiği, sivil savunma ekiplerinin de enkaz altında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

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