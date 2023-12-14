Dolar
28.98
Euro
31.93
Altın
2,035.73
ETH/USDT
2,285.80
BTC/USDT
42,922.00
BIST 100
7,813.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ülker Stadyumu’nda Spartak Trnava ile oynadıkları UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı sonrası basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki provokasyonunu şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, "İsrail askerlerinin (Cenin'de) bir camiye girerek, ibadethanenin kutsallığını hiçe sayan provokasyonlarını şiddetle kınıyoruz." dedi.

Ogün Duru  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki provokasyonunu şiddetle kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki provokasyonunu şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, X'ten yaptığı paylaşımda, "Cenin Mülteci Kampı’na baskında bulunan İsrail askerlerinin buradaki bir camiye girerek ibadethanenin kutsallığını hiçe sayan provokasyonlarını şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yerleşimci terörü ve İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlileri hedef alan ağır baskı ve saldırıları nedeniyle gerginliğin son derece yüksek seyrettiğini vurgulayan Keçeli, "Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılara bir an önce son verilmesini ve bu provokasyonları yapanların en ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Keçeli, bölgenin daha fazla şiddete değil daha fazla huzura ihtiyacının olduğuna dikkati çekti.

İsrail askerlerinden çirkin saldırı

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri baskınlar sırasında bir camiyi işgal etmiş, aralarından biri mihrabın önündeki mikrofonu alarak Yahudi duası okumuştu.

Görüntülerde Yahudi duasının caminin hoparlörlerinden yankılandığı, bu sırada bazı İsrail askerlerinin de güldüğü görülmüştü.

İsrail ordusundan görüntülere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AA Genel Müdürü Karagöz'den Avrupa Haber Ajansları Birliğine "ajansların sorunlarına yönelik çalışılmıyor" eleştirisi
Ankara'da "Refah Sınır Kapısı'nın açılması" talebiyle gösteri düzenlendi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki provokasyonunu şiddetle kınadı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Çıldıroba Üs Bölgesi'ni ziyaret etti
Malatya'daki konteyner kentte "Hayat İyi Yaşam Merkezi"nin açılışı gerçekleştirildi

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki provokasyonunu şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki provokasyonunu şiddetle kınadı

Türkiye'den Erbil'deki yangında hayatını kaybedenler için taziye

Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında somut güven artırıcı adımların atılmasından memnun

Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne Türkiye'nin 4 unsuru daha kaydedildi

Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne Türkiye'nin 4 unsuru daha kaydedildi
Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı unsurlarının sayısı 26 oldu

Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı unsurlarının sayısı 26 oldu
Türkiye, Somali'ye silah ambargosunun kaldırılmasını memnuniyetle karşıladı

Türkiye, Somali'ye silah ambargosunun kaldırılmasını memnuniyetle karşıladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet