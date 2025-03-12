Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da bir yolcu trenine yapılan terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da bir yolcu trenine yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek, saldırıyı kınadı.
Ankara
Bakanlık, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.
- Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yaklaşık 500 kişinin bulunduğu trene silahlı saldırı düzenlendi
- Pakistan'daki tren saldırısına dair operasyonda 190 yolcu kurtarıldı, 30 saldırgan öldürüldü
- Pakistan'daki tren saldırısını üstlenen BLA, 20 yılı aşkın süredir terör eylemleriyle sivilleri hedef alıyor
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir yolcu trenine dün yapılan terör saldırısı sonucu ölü ve yaralıların bulunduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda rehin alınanların bir an evvel serbest bırakılmalarını ümit ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan'da, dün, Ketta'dan Hayber Pahtunhva'daki Peşaver'e giden, içinde yaklaşık 450 kişinin bulunduğu trene silahlı saldırı düzenlenmişti.
Pakistan güvenlik kaynakları, 190 yolcunun saldırganların elinden kurtarıldığını ve çıkan çatışmada tüm saldırganların öldürüldüğünü belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.