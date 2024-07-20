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Gündem, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı

Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs Barış Harekatı Ada’nın tamamına barış getirmiştir

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Ada’nın tamamına barış getirdiğini, Ada’daki olayların tarihini ve uluslararası hukuku keyfi biçimde yorumlayanların, bu gerçeği artık kabullenmesi gerektiğini bildirdi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs Barış Harekatı Ada’nın tamamına barış getirmiştir

Ankara

Bakanlıktan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünün müstesna bir coşkuyla kutlanmasından büyük memnuniyet duyulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri uyarınca gerçekleştirdiği harekât, Ada’nın tamamına barış getirmiştir. Ada’daki olayların tarihini ve uluslararası hukuku keyfi biçimde yorumlayanların, bu gerçeği artık kabullenmesi gerekmektedir."

Açıklamada, geçmişte maruz kaldığı şiddet ve baskılara rağmen Ada’daki varlığını koruyabilmiş Kıbrıs Türk halkının, bugün de haksız kısıtlamalarla karşı karşıya olduğu ancak Kıbrıs Türklerinin barışa bağlılığının ve haksızlıklar karşısındaki güçlü duruşunun değişmediği, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin etkin garantisi altında geleceğe güvenle ilerleyeceği vurgulandı.

Ada’da hakça ve kalıcı çözümün ancak Kıbrıs Türkü’nün eşit statüsünün ve Ada’da iki halk ve iki devletin varlığının kabulüyle mümkün olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bizler geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs davasının savunucuları olmaya ve tarihi sorumluluğumuzun gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

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