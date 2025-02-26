Dışişleri Bakanlığı, Hocalı Katliamı'nın 33. yılına ilişkin anma mesajı yayımladı
Dışişleri Bakanlığı, Hocalı Katliamı'nın 33. yılına ilişkin, "Hocalı'da katledilen 613 kardeşimizin, yaralananların, esir alınan ve kaybolan tüm Azerbaycanlıların acısı hala yüreğimizdedir." mesajını paylaştı.
İstanbul
Bakanlık, Hocalı Katliamı'nın 33. yılı nedeniyle yazılı açıklama yayımladı.
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Açıklamada, "26 Şubat 1992 tarihinde, Ermenistan silahlı birlikleri tarafından Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde masum sivillere yönelik gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz. Hocalı'da katledilen 613 kardeşimizin, yaralananların, esir alınan ve kaybolan tüm Azerbaycanlıların acısı hala yüreğimizdedir." ifadeleri kullandı.
Hocalı Katliamı’nın 33. Yıl Dönümü Hk. https://t.co/0hxIZa8AcX pic.twitter.com/2rPiFSlI2m— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 26, 2025
Açıklamada, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilendi ve Azerbaycan halkına taziye sunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.