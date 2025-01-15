Dolar
35.46
Euro
36.53
Altın
2,696.60
ETH/USDT
3,441.90
BTC/USDT
99,746.00
BIST 100
9,739.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı: Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatının memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Muhammet Tarhan  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Dışişleri Bakanlığı: Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz

Istanbul

Bakanlık, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes için yazılı açıklama yayımladı.

"Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Katar ve Mısır başta olmak üzere, arabulucu ülkelere çabalarından dolayı teşekkür edildi.

Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze’ye acil biçimde insani yardım ulaştırılması gerektiğine değinilen açıklamada, "Uluslararası toplum, İsrail’in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır." vurgusu yapıldı.

Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın Filistin'e barış gelmesi ve Filistinlilerin maruz kaldığı adaletsizliğin sona ermesiyle mümkün olacağına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik barış müzakerelerine bir an önce başlanmalıdır. Türkiye, önümüzdeki süreçte de Filistin halkına destek olmaya devam edecektir."

Uygulamaya pazar günü başlanacak

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, başkent Doha'da yaptığı basın toplantısında, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya önümüzdeki pazar günü başlanacağını duyurmuştu.

Anlaşmanın ilk aşamasının 42 gün süreceğini kaydeden Al Sani, Hamas'ın, ilk aşamada 33 İsrailli esiri serbest bırakacağını karşılığında bazı Filistinli esirlerin serbest kalacağını aktarmıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Bürosunun üyeleri ile telefon görüşmesinde Gazze'de sağlanan ateşkesin hayırlı olmasını dileyerek Türkiye'nin, Filistin'e her alandaki desteğinin süreceğini belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı: Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz
THY'nin Şam seferleri 23 Ocak'ta başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasından memnunuz
Milli Savunma Bakanı Güler, Suriye heyetiyle görüştü
İstanbul Valiliğinden "sahte içki" açıklaması

Benzer haberler

Emine Erdoğan: Ateşkes kararı Filistin halkının onurlu direnişinin bir nefes aralığıdır

Emine Erdoğan: Ateşkes kararı Filistin halkının onurlu direnişinin bir nefes aralığıdır

Dışişleri Bakanlığı: Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz

Save The Children: Gazze'de sağlanan ateşkes hesap verebilirliğin ilk adımı olmalı

Avrupa ülkeleri Gazze'de İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Avrupa ülkeleri Gazze'de İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
Hamas: Ateşkes anlaşması, İsrail ile yaşanan çatışmada bir dönüm noktasıdır

Hamas: Ateşkes anlaşması, İsrail ile yaşanan çatışmada bir dönüm noktasıdır
ABD Başkanı Biden: Gazze'de çok fazla masum sivil hayatını kaybetti

ABD Başkanı Biden: Gazze'de çok fazla masum sivil hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet