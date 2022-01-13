Dolar
13.53
Euro
15.55
Altın
1,822.33
ETH/USDT
3,356.00
BTC/USDT
43,764.00
BIST 100
2,073.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı, Denktaş'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın Kıbrıs Türkü'nün hürriyeti bekası ve güvenliği için Türkiye ile gönül ve fikir birliği içinde verdiği mücadeleye katkıları ve dirayetli liderliğinin hafızalardaki yerini koruyacağını bildirdi.

Mustafa Deveci   | 13.01.2022
Dışişleri Bakanlığı, Denktaş'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ın Kıbrıs Türkü'nün hürriyeti, bekası ve güvenliği için Türkiye ile gönül ve fikir birliği içinde verdiği mücadeleye eşsiz katkıları ve dirayetli liderliğinin hafızalardaki yerini daima koruyacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Denktaş'ın saygı, minnet ve rahmetle anıldığını ifade etti.

Mesajda, "Merhum Rauf Denktaş'ın Kıbrıs Türkü'nün hürriyeti, bekası ve güvenliği için Anavatan Türkiye ile gönül ve fikir birliği içinde verdiği mücadeleye eşsiz katkıları ve dirayetli liderliği hafızalardaki yerini daima koruyacaktır." ifadesine yer verildi.

Ayrıca mesajda, Türkiye'nin tarihi ve manevi sorumlulukları bilinciyle, Kıbrıs Türk halkının, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tescili yönündeki kararlı mücadelesine tam destek vermeye devam edeceği vurgulandı. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrikalı virologlara göre Omicron, Kovid-19'u endemiğe dönüştürebilir
Avrupa'da hızla yayılan Omicron, ölümlerde büyük artışa neden olmuyor
Polonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 200 ila 300 bini bulabilir
Kovid-19 aşısı olmamış anne adaylarına Omicron uyarısı
Hindistan'da günlük vaka sayısı 246 bini aştı

Benzer haberler

Hugo Boss, Türkiye'deki fabrikasını ve istihdamını büyütüyor

Hugo Boss, Türkiye'deki fabrikasını ve istihdamını büyütüyor

Türkiye'nin çekici ihracatı 1 milyar doları aşarak 2021'de rekor kırdı

Dışişleri Bakanlığı, Denktaş'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı

Japonya ile teknik iş birliği anlaşmasının onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Japonya ile teknik iş birliği anlaşmasının onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye'de 77 bin 722 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 77 bin 722 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye, Somali'de düzenlenen terör saldırısını kınadı

Türkiye, Somali'de düzenlenen terör saldırısını kınadı