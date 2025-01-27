Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Bakan Fidan'ın Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile telefon görüşmesinde, ilerleyen dönemde yapılması planlanan Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne yönelik hazırlıklar değerlendirildi.
Görüşmede ayrıca, uluslararası ve bölgesel gelişmeler ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.