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Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Bakan Fidan'ın Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile telefon görüşmesinde, ilerleyen dönemde yapılması planlanan Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne yönelik hazırlıklar değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, uluslararası ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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