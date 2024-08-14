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Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov ile Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile Ankara'da bir araya geldi.

Gökhan Çeliker  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov ile Ankara'da görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile Ankara'da bir araya geldi." ifadesine yer verildi.

Diplomatik kaynaklar da Fidan ile Meredov'un, görüşmede, imzalanacak yeni anlaşmalarla ekonomi alanında Türkiye ile Türkmenistan işbirliğinin derinleştirilmesi imkanını ele aldığını bildirdi.

Türkmenistan'la 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin bulunduğunu aktaran kaynaklar, bu hedefin nasıl artırılacağı konusunda görüş alışverişi yapıldığını vurguladı.

Kaynaklar, taşımacılığın kolaylaştırılmasına yönelik atılması gereken adımların ele alındığını belirterek, Türkmen doğal gazının Türkiye ve Avrupa pazarlarına iletilmesi konusundaki işbirliği imkanlarının değerlendirildiğini aktardı.

Kaynaklar ayrıca, görüşmede, Gazze'deki son durum ve Ukrayna'daki gelişmelerin de ele alındığının altını çizdi.

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