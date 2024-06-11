Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen BRICS+ oturumuna katılmak üzere geldiği Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Lavrov ile görüştü.
Görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkiler ele alındı, Türkiye açısından önem arz eden ekonomik konular gündeme getirildi.
İki bakan, Gazze’deki son durumu da değerlendirdi.
Bakanımız @HakanFidan, BRICS+ Toplantısı marjında Nizhny Novgorod’da, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. 🇹🇷🇷🇺 pic.twitter.com/bmupxQSBSf— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 11, 2024
Rus tarafı, işbirliğinin sürdürülmesi ihtiyacını dile getirdi
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre de Orta Doğu ve Güney Kafkasya’daki durum da dahil olmak üzere, uluslararası gündemin ana konularına değinilen görüşmede Lavrov, Fidan’a Rusya'nın BRICS'teki öncelikleri hakkında bilgi verdi.
Görüşmede, Ukrayna meselesi etrafından çıkan duruma ilişkin Rusya’nın temel değerlendirilmeleri aktarıldı.
Bakanların ikili siyasi diyalog, ticaret ve ekonomi alanındaki işbirliği ile ilgili güncel konuları ele aldığı görüşmede, Rus tarafı, mevcut sorunların çözülmesi, bağların daha da genişletilmesi ve yararlı etkileşim alanlarının bulunması amacıyla işbirliğinin sürdürülmesi ihtiyacı olduğunu ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.