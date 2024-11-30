Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ve Mikati telefonda görüştü.
Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve Lübnan’daki ateşkesin durumu ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.