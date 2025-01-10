Dışişleri Bakanı Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'de istikrar ve barışın tesisi için uluslararası destek sağlanmasının önemine değindi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Suriye'de istikrar ve barışın tesisi için uluslararası destek sağlanmasının önemine değinildi.
İnsani çalışmalar ile ülkenin yeniden imarına yönelik atabilecek adımların ele alındığı görüşmede, Gazze'deki son durum da değerlendirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.