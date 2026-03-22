Dışişleri Bakanı Fidan, Katar, Suudi Arabistan ve Pakistanlı yetkililerle telefonda görüştü
Görüşmelerde "savaşı sona erdirmek üzere yürütülen çalışmalar" değerlendirildi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistanlı yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Al Sani, Bin Ferhan ve Pakistanlı yetkililerle görüşmelerinde "savaşı sona erdirmek üzere yürütülen çalışmalar" değerlendirildi.
