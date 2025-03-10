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Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesi yaptı.

Can Efesoy  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Lammy'nin telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin son gelişmeler ve Avrupa güvenlik mimarisi hakkındaki güncel tartışmalar değerlendirildi, AB üyesi olmayan ülkelerin Avrupa'nın güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynadığı kaydedildi.

Görüşmede Suriye'deki durum ve savunma sanayisi alanında işbirliği başta olmak üzere ikili ilişkiler de ele alındı.

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