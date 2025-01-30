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Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile Suriye'deki durum ve Gazze'deki gelişmeleri ele almak üzere telefonda görüştü.

Gökhan Çeliker  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Suriye’deki durum ve Gazze’deki gelişmelerin yanı sıra, ikili konular ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri de değerlendirildi.

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