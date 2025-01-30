Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile Suriye'deki durum ve Gazze'deki gelişmeleri ele almak üzere telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Suriye’deki durum ve Gazze’deki gelişmelerin yanı sıra, ikili konular ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri de değerlendirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.