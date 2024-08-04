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Dışişleri Bakanı Fidan, El-Ariş'te AFAD ve Türk Kızılay çalışanlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'daki temasları kapsamında bulunduğu El-Ariş'te, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılay çalışanlarıyla bir araya geldi.

Gökhan Çeliker  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, El-Ariş'te AFAD ve Türk Kızılay çalışanlarıyla görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından Bakan Fidan'ın Mısır'daki temaslarına ilişkin yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, El Ariş’te AFAD ve Türk Kızılay çalışanları ile bir araya geldi." ifadesine yer verildi.

Bir diğer paylaşımda ise Fidan'ın Mısır Kızılayı Lojistik Merkezi yetkililerinden, Gazze’ye gönderilen insani yardımların koordinasyonu hakkında bilgi aldığı aktarıldı.

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