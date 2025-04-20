Dolar
38.08
Euro
43.24
Altın
3,314.14
ETH/USDT
1,579.40
BTC/USDT
84,593.00
BIST 100
9,317.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocaelispor taraftarları, takımlarının Süper Lig’e yükselmesinin ardından İzmit Kent Meydanı’nda şampiyonluğu kutluyor
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayir'de Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğunun resmi açılışını yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'de Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğunun resmi açılışını gerçekleştirdi.

Tuğba Altun  | 20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayir'de Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğunun resmi açılışını yaptı Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Cezayir ziyareti kapsamında Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğunu resmi törenle açtı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayir'de Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğunun resmi açılışını yaptı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında inşaat ruhsatı için "1 villa, 4 daire istendi" iddiası
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Koşanov'la görüştü
Çocukların 23 Nisan şiirleri şarkı oldu
Yurdun tamamında çarşambadan itibaren yağış bekleniyor

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayir'de Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğunun resmi açılışını yaptı

Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayir'de Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğunun resmi açılışını yaptı

Bakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Derviş ve Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'i ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda Umman'daki nükleer müzakereleri görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda Umman'daki nükleer müzakereleri görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda Suriye ve Gazze'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda Suriye ve Gazze'yi görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı Hossain ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı Hossain ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet