Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayir'de Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğunun resmi açılışını yaptı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'de Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğunun resmi açılışını gerçekleştirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Cezayir ziyareti kapsamında Türkiye'nin Oran Başkonsolosluğunu resmi törenle açtı.
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