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Dışişleri Bakanı Fidan, BAE'li mevkidaşı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE'li mevkidaşı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın, mevkidaşı Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Abu Dabi'ye ahiren gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde, Suriye'deki son durumun ele alındığını belirtti.

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