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Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya'da KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Tuğba Altun  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya'da KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü Fotoğraf:Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi.

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