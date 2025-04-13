Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya'da KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.