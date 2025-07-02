Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile Ankara'da bir araya geldi.
İstanbul
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.
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Meşhedani, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmiş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile de görüşmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.