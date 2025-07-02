Dolar
39.79
Euro
46.96
Altın
3,342.71
ETH/USDT
2,446.60
BTC/USDT
107,371.00
BIST 100
10,215.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocaeli'nin Derince ilçesindeki orman yangınına ekipler müdahale ediyor
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile Ankara'da bir araya geldi.

Muhammet Tarhan  | 02.07.2025 - Güncelleme : 02.07.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani ile görüştü

İstanbul

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Meşhedani, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmiş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile de görüşmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Papa 14. Leo ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani ile görüştü
Sakarya'da GES ile 20 günde 40 tonluk karbondioksit emisyonu önlendi
Bodrum'da tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani ile görüştü

MİT Başkanı Kalın, Irak'ın kuzeyinde temaslarda bulundu

Bakan Fidan: İran ile İsrail arasında varılmış olan ateşkesin ihlal edilmemesi en büyük stratejik hedeflerimizden biri

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, mevkidaşı Fidan ile Ankara'da bir araya gelecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, mevkidaşı Fidan ile Ankara'da bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan: Bölgedeki bütün gelişmelerin yakından takipçisiyiz

Dışişleri Bakanı Fidan: Bölgedeki bütün gelişmelerin yakından takipçisiyiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet