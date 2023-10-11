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Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler hakkında telefonda bir görüşme yaptı.

Tuğba Altun  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile telefonda konuştu.

Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ile NATO genişlemesi konuları ele alındı.



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