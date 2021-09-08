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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve Almanya ile Afganistan'daki durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Almanya'nın düzenlediği video konferansta Afganistan'daki siyasi gelişmeler ve bu ülkedeki insani kriz hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Muhammet Tarhan   | 08.09.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve Almanya ile Afganistan'daki durumu görüştü

Ankara

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Almanya tarafından düzenlenen Afganistan konulu video konferansa katıldığını duyurdu.

Çavuşoğlu, burada Afganistan'daki siyasi gelişmelere ve giderek büyüyen insani krize ilişkin görüşlerini paylaştığını belirtti.

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