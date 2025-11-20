Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2026'da iki kez yapılacak
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2026'daki Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın bir defaya mahsus ekim ayı haricinde nisanda da yapılmasına karar verdiklerini bildirdi.
Ankara
Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"2026 yılındaki Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın, önümüzdeki yıl bir defaya mahsus olmak üzere ekim ayının haricinde nisan ayında da yapılmasına karar verdik. Yılda bir sınav uygulamasını 2027 yılında başlatacağız. Bu uygulama nedeniyle yıllık toplam kontenjan sayılarımızda herhangi bir azalma olmayacaktır. Planlarını önümüzdeki yıla göre yapan diş hekimlerimize hayırlı olmasını diliyorum."
