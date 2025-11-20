Dolar
42.37
Euro
48.90
Altın
4,076.11
ETH/USDT
3,023.60
BTC/USDT
91,836.00
BIST 100
10,912.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu"nda konuşuyor
logo
Gündem

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2026'da iki kez yapılacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2026'daki Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın bir defaya mahsus ekim ayı haricinde nisanda da yapılmasına karar verdiklerini bildirdi.

Dilhan Türker Yıldız  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2026'da iki kez yapılacak

Ankara

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2026 yılındaki Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın, önümüzdeki yıl bir defaya mahsus olmak üzere ekim ayının haricinde nisan ayında da yapılmasına karar verdik. Yılda bir sınav uygulamasını 2027 yılında başlatacağız. Bu uygulama nedeniyle yıllık toplam kontenjan sayılarımızda herhangi bir azalma olmayacaktır. Planlarını önümüzdeki yıla göre yapan diş hekimlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sapanca Gölü'nde oluşan kabarcıkların su kalitesine zarar vermediği belirlendi
Eski Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'na kamu zararı iddiasıyla 86 milyon lira zimmet çıkarıldı
İzmit Körfezi'nden 7 bin 90 metreküp atık ayrıştırıldı
Mardin'de zabıta yere çöp atanları artık yaka kamerasıyla tespit edecek
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı açıklaması

Benzer haberler

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2026'da iki kez yapılacak

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2026'da iki kez yapılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet