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Ankara’daki İsrail Büyükelçiliği konutu önünde toplanan vatandaşlar, İsrail’in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısını protesto ediyor
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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısıyla ilgili iddialara yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısının ardından sosyal medyada yer alan bazı iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Muhammed Nuri Erdoğan, Buğrahan Ayhan  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısıyla ilgili iddialara yalanlama

Ankara

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski dijital medya sorumlusu Hananya Naftali'nin, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısının hemen ardından, "İsrail Hava Kuvvetlerinin, Gazze'de hastane vurduğunu" duyuran bir paylaşım yaptığı belirtildi.

Naftali'nin, kısa süre sonra bu paylaşımını silerek, "Hastaneyi vuran füzenin, Gazze'den ateşlendiğini" iddia eden paylaşımlarla dünya kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığının tespit edildiği bildirildi.

Kendini Al Jazeera'da çalışan bir gazeteci olarak tanıtıp, "Hastaneyi vuran füze Gazze'den ateşlendi." iddiasında bulunan hesabın sahte olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, "Farida Khan ismiyle açılan hesabın, Al Jazeera ile bir ilişkisinin olmadığı, manipülasyon amacıyla kullanıldığı belirlenmiştir." tespitine yer verildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan "Türkiye, İsrail'e sebze meyve göndererek yardım ediyor" iddialarının manipülasyon içerdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu haberlerde yer aldığı gibi Türkiye'nin ülke olarak İsrail'e herhangi bir yardımı söz konusu değildir. Uluslararası ticaret yapan bağımsız işletmelerin karşılıklı anlaşmaları gereği birbirleriyle deniz yoluyla yaptıkları ticaretin 'Türkiye, İsrail'e yardım yaptı' şeklinde paylaşılması manipülasyondur."

İsrail devletinin, resmi X platformu hesabında, Türkiye saati ile 22.42'de bir video paylaşarak el-Ehli Baptist Hastanesinin bombalanmasından Hamas'ı sorumlu tuttuğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hastanenin vurulma saati yaklaşık 19.27 olmasına rağmen hesaptan paylaşılan videonun 19.59'da kayda geçtiği ve ciddi bir dezenformasyona imza atıldığı tespit edilmiştir. Videonun yanlış dakikalara ait olduğunu fark eden İsrail hesabı, Türkiye saati ile 23.04'te videoyu paylaşımdan kaldırmıştır."

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