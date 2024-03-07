Dolar
31.85
Euro
34.70
Altın
2,155.97
ETH/USDT
3,782.30
BTC/USDT
66,797.00
BIST 100
8,976.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin’de düzenlenen mitinge katılıyor. Bakan Göktaş, İstanbul’da “Beykoz Kadın Buluşması”nda konuşuyor
logo
Gündem

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Hükümet Sözcüsü Levy'nin açıklamalarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy'nin "Gazze Şeridi'ne girecek insani yardımlar İsrail tarafından engellenmiyor." ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Mehmet Tosun  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Hükümet Sözcüsü Levy'nin açıklamalarını yalanladı

Ankara

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yerinden edilen kişilere daha iyi destek verilmesini savunan insani yardım kuruluşu Refugees Internationalın son raporunun İsrail'in iddialarını çürüttüğü hatırlatıldı.

Raporda, Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta İsrail'e soykırım olasılığını önlemek amacıyla Gazze'ye yardım akışını kolaylaştırmasını emreden geçici tedbirlerinin yerine getirilmediğinin ortaya konulduğu belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) verilerinin de İsrail yetkililerinin "yardım geçişi arttı" iddiasının aksini gösterdiği, şubat ayında teslim edilen ortalama yardım tırı sayısının önceki aya göre yüzde 50 azaldığı aktarıldı.

İsrail'in ayrıca, Kuzey Erez ve El Muntar gibi kritik geçişleri kapalı tutarak Gazze'nin kuzeyine erişimi engellediğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BM'nin çağrısında, 'önlem alınmazsa Gazze'de kıtlığın neredeyse kaçınılmaz olacağı' konusunda uyarıda bulunulmuştur. Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, 'onlarca kişinin hastanelere ulaşamadan açlık nedeniyle sessizce öldüğüne inandıklarını' belirtmiştir. BM'nin işgal altındaki Filistin Bölgesi İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, çarşamba günü BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Gazze'de çocukların açlıktan öldüğünü' ifade etmiştir. BM Dünya Gıda Programı'ndan yapılan son açıklamada, '14 kamyonluk gıda konvoyunun İsrail ordusu tarafından üç saat boyunca Gazze'nin güneydoğusundaki Wadi Gazze kontrol noktasında bekletildiğini, ardından geri çevrildiğini' duyurmuştur. Tüm uluslararası kuruluşlar, İsrail ordusunun bölgeye yardım girişini engellediğini doğrulamaktadır. İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımını kamufle etmek amacıyla yürüttüğü propagandaya itibar etmeyiniz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başsavcılıktan ölümlü kazaya karışıp Mısır'a kaçan sürücü ve annesi için kırmızı bülten talebi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Hükümet Sözcüsü Levy'nin açıklamalarını yalanladı
RTÜK, "Taş Kağıt Makas" adlı dizi hakkında inceleme başlattı
TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Zigana Dağı'nda kar ve sis etkili oldu

Benzer haberler

AB, İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı yeni konut inşa kararını kınadı

AB, İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı yeni konut inşa kararını kınadı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Hükümet Sözcüsü Levy'nin açıklamalarını yalanladı

Belçikalı bakanlar İsrail'in Eurovision'dan menedilmesi çağrılarına katıldı

Çekya'da Filistin yanlısı hareketler ivme kazanırken aktivistlere karşı tutum da sertleşiyor

Çekya'da Filistin yanlısı hareketler ivme kazanırken aktivistlere karşı tutum da sertleşiyor
ABD, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşa planlarının "barışa engel" teşkil ettiğini bildirdi

ABD, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşa planlarının "barışa engel" teşkil ettiğini bildirdi
ABD'nin 7 Ekim'den beri İsrail'e en az 100 kez gizlice silah sattığı iddia edildi

ABD'nin 7 Ekim'den beri İsrail'e en az 100 kez gizlice silah sattığı iddia edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet