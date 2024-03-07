TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
17 Mart'ta yapılacak 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. dönem) giriş belgeleri erişime açıldı.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınavlara başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.