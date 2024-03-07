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TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

17 Mart'ta yapılacak 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. dönem) giriş belgeleri erişime açıldı.

Selma Kasap  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınavlara başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

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