Dolar
43.63
Euro
51.93
Altın
5,042.17
ETH/USDT
2,012.40
BTC/USDT
68,671.00
BIST 100
13,792.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
FIFA Kokart Töreni
logo
Dünya

AP, İsrail'in Batı Şeria'da Filistin topraklarının ilhakına imkan veren kararlarını gündeme almadı

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Sol grup, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria üzerindeki kontrolünü genişletme kararının, Parlamento gündemine alınmasını talep etti ancak öneri yeterli desteği bulamadı.

Selen Valente Rasquinho  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
AP, İsrail'in Batı Şeria'da Filistin topraklarının ilhakına imkan veren kararlarını gündeme almadı

Brüksel

AP'deki Sol grubun Sözcüsü Manus Carlisle tarafından AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki kontrolünü genişletme kararının ardından grubun, konunun Parlamento tarafından "en acil şekilde" ele alınmasını istediği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamaya göre, Sol grup, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria üzerindeki kontrolünü genişletme kararı ve AB'nin harekete geçme sorumluluğu hakkında Konsey ve Komisyon açıklamaları" başlıklı bir tartışmanın, güncel gelişmeler oturumunun ardından öğleden sonraki gündeme eklenmesini talep etti.

Ancak aşırı sağdan Yeşiller'e kadar farklı siyasi gruplardan milletvekilleri öneriye karşı çıktı ve oylamada 217 milletvekili tartışmanın gündeme alınmasına karşı oy kullandı.

Açıklamada, AP'nin Uganda'daki politikacılara yönelik tehditler, İran'daki protestoların bastırılması ve Suriye'deki gelişmeler gibi konuları ele aldığı hatırlatılarak, iki devletli çözüm perspektifinin zayıflamasının Parlamento çoğunluğu tarafından aynı aciliyetle değerlendirilmediği ifade edildi.

AP Üyesi Marc Botenga da Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, İsrail'in Batı Şeria'daki politikalarının Filistin yönetiminin varlığını tehlikeye attığını vurgulayarak, AP'nin bu konuda tartışma açmayı reddetmesini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

İsrail, "A" ve "B" bölgelerinde Filistin yönetiminin yetkilerini kısıtlıyor

İsrail güvenlik kabinesi, Tel Aviv'e bağlı işgal altındaki topraklardaki sivil yönetim birimlerinin, uluslararası anlaşmalara göre Filistin yönetiminin idaresinde bulunan "A" ve "B" bölgelerinde de faaliyet göstermesine karar verdi.

Bu kararla İsrail, idari ve askeri olarak sorumlu olduğu yalnızca C Bölgesi'nde değil, Batı Şeria'nın tamamında işgalini derinleştirme ve yıkımlar gerçekleştirme imkanı elde ediyor.

1995 tarihli İkinci Oslo Anlaşması'na göre, Batı Şeria; tamamen Filistin yönetimindeki "A Bölgesi", Filistin sivil idaresi ile İsrail güvenlik kontrolündeki "B Bölgesi" ve tamamen İsrail kontrolündeki "C Bölgesi" olmak üzere 3'e ayrılıyor. "C Bölgesi", Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini kapsıyor.

Uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail yönetimi, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın A ve B bölgelerinde "kültürel miras, arkeolojik alanlar, çevresel riskler ve su kaynakları" gibi gerekçeleri öne sürerek işgal ettiği topraklarda kuracağı sivil idarelerle işgalini genişletmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda Filistinlilere ait yapılar, çevreye veya su kaynaklarına zarar verdiği iddiasıyla yıkılabilecek ya da arkeolojik değer taşıdığı gerekçesiyle müsadere edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun doğusundaki bazı iller için kuvvetli kar, Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
Alanya'da tam doluluğa ulaşan Dim Barajı'ndan su tahliyesi yapıldı
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Bilecik'te yapılacak konutların kurası çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Aşırı yağışlar Köyceğiz Gölü'nü taşırdı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Uzmanlara göre İsrail, Batı Şeria'da Ürdün yasalarını "hukuken" değiştiremez

Uzmanlara göre İsrail, Batı Şeria'da Ürdün yasalarını "hukuken" değiştiremez

AP, İsrail'in Batı Şeria'da Filistin topraklarının ilhakına imkan veren kararlarını gündeme almadı

Filistinli gençler, İsrail'in Gazze'de oluşturduğu yıkımı maketlerle canlandırıyor

Belçika, İsrail'in Batı Şeria'daki "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artırma kararını kınadı

Belçika, İsrail'in Batı Şeria'daki "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artırma kararını kınadı
Avustralya'da İsrail Cumhurbaşkanı'nı protesto eden 9 kişi yargılanacak

Avustralya'da İsrail Cumhurbaşkanı'nı protesto eden 9 kişi yargılanacak
İsrail ordusu Gazze'nin güney ve kuzeyinde geniş çaplı yıkımlar gerçekleştiriyor

İsrail ordusu Gazze'nin güney ve kuzeyinde geniş çaplı yıkımlar gerçekleştiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet