Depremle ilgili şüpheli haberler için "Dezenformasyon Bildirim Servisi" kullanıma açıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Dezenformasyon Bildirim Servisi'nin kullanıma açıldığını bildirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dezenformasyon Bildirim Servisi halkımızın kullanımına açılmıştır. Deprem felaketine ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli/yalan olduğunu düşündüğünüz haberleri uygulamamızı telefonunuza indirip bildirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
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''Dezenformasyon Bildirim Servisi'' halkımızın kullanımına açılmıştır.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 7, 2023
Deprem felaketine ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli/yalan olduğunu düşündüğünüz haberleri uygulamamızı telefonunuza indirip bildirebilirsiniz.
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