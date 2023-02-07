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Depremle ilgili şüpheli haberler için "Dezenformasyon Bildirim Servisi" kullanıma açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Dezenformasyon Bildirim Servisi'nin kullanıma açıldığını bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 07.02.2023
Depremle ilgili şüpheli haberler için "Dezenformasyon Bildirim Servisi" kullanıma açıldı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dezenformasyon Bildirim Servisi halkımızın kullanımına açılmıştır. Deprem felaketine ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli/yalan olduğunu düşündüğünüz haberleri uygulamamızı telefonunuza indirip bildirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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