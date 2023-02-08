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Depremden etkilenen 10 ilde OHAL ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aykut Karadağ   | 08.02.2023
Depremden etkilenen 10 ilde OHAL ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de

Ankara
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Anayasa'nın 119. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle OHAL ilan edildi.


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