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Depremde 115 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin 9 kamu görevlisine dava açıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 115 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi B Blok'un yıkılmasına ilişkin 9 kamu görevlisi hakkında, 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Gökhan Çalı  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Depremde 115 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin 9 kamu görevlisine dava açıldı

Kahramanmaraş

Merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan Ebrar Sitesi B Blok'un yapımına izin verilmesine ilişkin 9 kamu görevlisi hakkında hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, binanın yapıldığı dönem Kahramanmaraş Belediyesi proje ve yapı kontrol birimlerinde görev yapan M.D, F.Y, V.Ç, M.E.E, Ç.H, H.M.G, H.Ç, Z.A.Ş. ve F. D'nin yapı ruhsatı ve kullanım izinleriyle ilgili mevzuata aykırı işlem yaptıkları ve ihmallerinin bulunduğu belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, bilirkişi raporları ve elde edilen deliller ışığında şüphelilerin görevlerini yerine getirirken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettikleri, mevzuata aykırı yapı projelerine onay verdikleri, inşaat sürecini yönetmeliklere uygun denetlemedikleri ifade edilerek "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla kamu davası açılması için yeterli şüphenin oluştuğu kaydedildi.

Sanıklar, 21 Nisan'da Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada hakim karşına çıkacak.

Ebrar Sitesi B Blok'un yıkılmasına ilişkin 19 Şubat'taki karar duruşmasında, tutuklu sanıklar Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz, aynı suçtan 18 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırılmış, tutuksuz sanıklar S.T, M.T. ve A.D. hakkında ise beraat kararı verilmişti.

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